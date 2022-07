Josefina Mena-Abraham

Café mexicano contra Nescafé

Leo el correo de Luis Hernández Romero, aparecido en El Correo Ilustrado de ayer, y no puedo estar más de acuerdo con él. Cuando era joven nunca me aficioné al café, porque en la casa de mis padres sólo había Nescafé, que tomaba en contadas ocasiones y sólo por alguna necesidad imperiosa (mantenerme despierto para hacer tareas o estudiar). No me gustaba porque me producía una horrible acidez estomacal. Pensaba entonces que el café no era lo mío. Luego tuve oportunidad de trabajar en Guatemala, en un hotel de la selva de Tikal. Era impensable para los guatemaltecos del hotel ofrecer a los comensales algo como el Nescafé, y lo único que bebían allí era café de grano fresco y recién molido. La diferencia de sabor me apabulló: la elevada calidad del grano hizo que me aficionara de inmediato a esta bebida. Es increíble que siendo México uno de los países privilegiados donde se produce café de calidad excepcional, haya todavía tanta gente que prefiera dañarse el estómago con Nescafé.

Por cierto, al día de hoy tomo en promedio un litro de café al día y jamás he vuelto a padecer alteraciones del estómago; en cambio despierto cada día con emoción anticipada por el delicioso placer de iniciar cada jornada disfrutando esa bebida aromática que llega hasta mi taza gracias al enorme trabajo de cientos de cafetaleros mexicanos que aman, como yo, ese grano maravilloso.

Carlos Roberto Ramírez Fuentes

Invitación

Por Cuba ¡Siempre es 26!

Convocamos a la marcha para conmemorar el aniversario del inicio de la revolución cubana, fecha clave en la historia de Cuba y América Latina. Vamos a celebrar el día de la rebeldía. Son 69 años de lucha, de resistencia y de victorias. Hoy más que nunca, la República de Cuba se ha convertido en el sinónimo de dignidad y solidaridad. Convocamos a todas las organizaciones y personas en lo individual a marchar el 23 de julio a las 11 horas, del Hemiciclo a Juárez a la embajada yanqui, donde realizaremos un mitin para exigir el fin inmediato del bloqueo económico, político y comercial impuesto por el gobierno estadunidense. ¡Lleva tu bandera cubana y mexicana!

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Ana Rodrigo, Belem Martínez, Líbano Bretón, Aline Pérez, Irene Gatica, Tlamatini Molotla y Tamara Barra