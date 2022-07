Afp

Jueves 21 de julio de 2022

Bogotá. El Congreso de Colombia inició ayer un nuevo periodo de sesiones con una inédita mayoría de fuerzas de centro-izquierda que permitirá al presidente electo, Gustavo Petro, sacar adelante su ambicioso programa de reformas. Los legisladores elegidos en marzo por un periodo de cuatro años (2022-2026) ocuparon sus escaños en una ceremonia encabezada por el mandatario saliente, Iván Duque, quien en su última intervención ante el Congreso defendió su obra de gobierno, sobre todo el manejo de la crisis económica y sanitaria que desató la pandemia, pese al rechazo popular. Duque fue despedido entre abucheos y con fotografías de miles de líderes sociales y 336 ex combatientes asesinados tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en 2016. Su sucesor, el ex senador y ex guerrillero del desarticulado M-19 Gustavo Petro, contará en el Senado con 63 escaños de 108, y en la cámara baja tendrá el apoyo de 109 de 187 legisladores.