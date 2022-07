Su agenda climática recibió un golpe cuando el senador demócrata Joe Manchin, cuyo voto es crucial, advirtió que no apoyaría una ley que tuviera como objetivo llevar a la economía estadunidense hacia fuentes de energía limpia.

Mientras Biden hablaba, gran parte de Europa sufre una ola de calor de la cual Estados Unidos no se ha salvado: se estima que 100 millones de personas viven actualmente en zonas bajo alerta por calor excesivo.

Pero no ha declarado –al menos por el momento– el estado de emergencia climática , como piden algunos miembros de su partido, maniobra cuyo impacto no está muy claro.

Como el Congreso no está haciendo lo que debería , lamentó el demócrata de 79 años, usaré mis prerrogativas ejecutivas .

Sin embargo, el mandatario no hizo una declaración de emergencia climática de manera formal, algo que grupos ambientalistas han buscado, después de que un influyente senador demócrata puso fin a la esperanza de una legislación radical en materia de cambio climático. Biden insinuó que dicha medida podría llegar en el futuro.

En tanto, las olas de calor como la que actualmente vive Europa, y otras tendencias negativas en el clima, serán cada vez más frecuentes y continuarán al menos hasta 2060 , advirtió el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas.

Este patrón está relacionado con el calentamiento que puede atribuirse a la actividad humana, lo que suscita una gran preocupación por el futuro del planeta.

Las olas de calor se están haciendo más comunes debido al cambio climático , aseveró Taalas que, al emplear una analogía deportiva, explicó que “hemos dopado a la atmósfera inyectando más gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, por lo que el calentamiento y otras tendencias continuarán al menos hasta 2060, independientemente del éxito o no a la hora de mitigar el cambio climático.

En el futuro este tipo de olas de calor serán normales y veremos extremos aún más fuertes. Hemos lanzado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará en las próximas décadas y de momento no hemos sido capaces de reducir nuestras emisiones mundiales , subrayó el experto durante una rueda de prensa para analizar la actual ola de calor en Europa, celebrada junto con la Organización Mundial de la Salud.

La Confederación Europea de Sindicatos estimó que Europa necesita definir temperaturas máximas para trabajar debido a las náuseas, desvanecimientos e incluso la muerte, que puede provocar la ola de calor que golpea al continente y que pone el foco sobre los riesgos de las temperaturas extremas para ciertos trabajadores, como los obreros de la construcción que trabajan sobre el asfalto ardiente, temporeros agrícolas y personas obligadas a trabajar en almacenes sin aire acondicionado, entre otros.

En España, más de 500 personas han muerto por el calor extremo, afirmó el presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por los incendios en la región de Aragón (noreste), de acuerdo con una estimación del aumento de la mortalidad realizada por un instituto de salud pública.

La empresa de análisis de riesgos Verisk Maplecroft detalló que grandes potencias regionales como Brasil, México, Rusia o Arabia Saudita podrían enfrentar crisis climáticas en cascada debido al impacto del calentamiento global.

Precisó que examinó 32 puntos como eventos meteorológicos, situación política, economía, seguridad de abastecimiento, pobreza y derechos humanos para analizar la capacidad de los países de enfrentar las crisis climáticas previsibles, y destacó que las principales sorpresas están en la categoría precaria , con potencias regionales como las mencionadas.

México, a pesar de ser miembro del G-20, es precario , principalmente debido a las repercusiones posibles del cambio climático en sus vecinos, que podría desencadenar olas migratorias.