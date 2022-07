Karla Torrijos y Erendira Palma

Jueves 21 de julio de 2022

El mediocampista mexicano Marcelo Flores fue anunciado ayer de manera oficial como nuevo jugador del Real Oviedo, de la Segunda División española; mientras el también tricolor Jesús Alberto Alcántar, ex integrante del Necaxa, fue contratado por el club portugués Sporting de Lisboa.

Flores, ahora ex jugador del Arsenal Sub-23 y también seleccionado nacional, llegó al conjunto asturiano en préstamo por un año.

Soy Marcelo Flores, nuevo jugador del Real Oviedo y espero verlos pronto en el Tartiere , señaló el futbolista de 18 años en un video con el que se dio a conocer su fichaje.

Cabe mencionar que apenas el pasado 12 de julio, Grupo Pachuca informó que había adquirido el 51 por ciento de las acciones del Real Oviedo, mientras Grupo Carso se quedó con 20, y miles de socios con el 29 restante.

Tras dicho anuncio, el equipo español ha incorporado a dos mexicanos, pues además de Flores, el 17 de julio dio a conocer la contratación de Daniel Aceves, quien militaba con los Tuzos del Pachuca. Ambos jugadores han tenido actividad en diversas categorías de la selección mexicana.