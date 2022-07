Tras la victoria en Wimbledon, al superar al australiano Nick Kyrgios en la final, Djokovic dijo que le encantaría estar en el US Open, pero reitero que no tengo planeado vacunarme , y consideró que si no fuera autorizado a entrar a Estados Unidos, no sería el fin del mundo .

Lo cierto es que hasta el momento, Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar inoculados. Por este motivo, Djokovic quedó fuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati el próximo mes o el US Open.

El número uno del mundo masculino, el ruso Daniil Medvedev, regresa para defender su título.

Medvedev y sus compañeros rusos fueron excluidos de Wimbledon este año como resultado de la operación militar de Rusia en Ucrania. Pueden jugar en Nueva York aunque no bajo su bandera nacional.

La campeona femenina, la británica Emma Raducanu, y la dos veces ganadora, la japonesa Naomi Osaka, también están en la lista de participantes.