Tres. La importancia estratégica del Corredor Interoceánico apenas puede ocultarse. Muy a pesar de haber sido olvidado por años ahora se ve, ciertamente, renacer como una aventura productiva de calado mundial. De cierto, ha permanecido, a través del tiempo, en el horizonte visual de varias tentativas anteriores. Se espera, fundadamente, que cumplirá, a cabalidad, con una de las condiciones que se le impusieron desde el inicio: servir de contención para el casi indetenible flujo migratorio. El negocio, entrevisto por muchos de los promotores, es de una envergadura que exige reconocerlo sin escatimarle beneficios. Una pequeña nación hermana (Panamá) ha vivido de su canal –y ciertamente sufrido–, de sus derivadas políticas y sus cuantiosas derramas financieras. De similar manera, el interoceánico, no admitirá que se ningunee el esfuerzo de imaginación integradora que se le está imprimiendo día con día. Esa confluencia entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz comienza a sentir las repercusiones de un proyecto de enorme aliento y perspectiva. A este trascendente medio de tránsito productivo e integrador de sectores, hay que añadir otros de naturaleza netamente social: Sembrando Vida, programa con múltiples propósitos de empleo en la marginalidad campesina, la reforestación y contención migratoria.

Uno. La refinería Olmeca, porque cimentará la independencia energética de la nación. Pero, además, por su incrustación en una zona costera remota de Tabasco que recibe, desde ya, un impulso que no habrá de abandonarla por muchas décadas venideras.

l proyecto de rescate para el sur/sureste de la República no ha tenido descanso, sino avances programados. Y no lo tiene debido a las atenciones que recibe del gobierno federal que vigila, paso a paso, su desarrollo. Tampoco descansa, como quisiera, por las recurrentes críticas malévolas que se le enderezan. Puesta la mirada en el conjunto de los proyectos en desarrollo el esfuerzo aparece como destacable. Todas sus partes integrantes contribuyen al ensamblaje de un modelo que tendrá beneficios múltiples y de larga duración. Pasaremos revista a cada uno desde una perspectiva de los valores de alcance nacional que contienen.

Cuatro. El Tren Maya. Con la sola perspectiva de sus interconexiones estatales, municipales y comunitarias este gran emprendimiento justifica la cuantiosa inversión que se hace desde la Federación. No sólo se le aprecia como un émbolo turístico –que, sin duda, lo será–, sino como facilitador de la movilidad del sureste, tan desconectada durante siglos. Pensado como detonador productivo y vivencial de mediano y largo plazos, este complejo resistirá las peripecias de sus gratuitos cuestionadores.