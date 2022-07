Enrique VIII gobernó 38 años, tuvo seis esposas, y por no engendrar hijo varón degradó a dos de ellas (Catalina de Aragón y Ana de Cleves), a princesa viuda y amada hermana del rey . Con Jane Seymour llegó el anhelado varón, pero el niño murió a los 15 años. En cambio, Ana Bolena y Catalina Howard subieron al patíbulo por adulterio, mientras la del estribo, Catalina Parr, lo entretuvo hasta su muerte con aburridos diálogos sobre calvinismo y anglicanismo.

Hess informó a su jefe que “…el rey está orgulloso de su sangre alemana, y seriamente interesado en el desarrollo del tercer Reich”. En tanto, Wallis, con fama de vampiresa , era amante de un ingeniero nazi de la Ford, y desde 1933 mantenía correspondencia con el canciller nazi Joachim Ribbentrop. Aventuras del tío playboy que, posiblemente, influyeron en el príncipe Harry (tercero en el orden de sucesión e hijo de Carlos y la difunta Diana), quien en enero de 2005 participó en la fiesta Nativos y coloniales, disfrazado de oficial nazi del Afrika Corps.

Otro escándalo notorio tuvo lugar en 1963: el caso Profumo (apellido del entonces ministro de Guerra John Profumo), que estalló tras haber trascendido su relación con la corista Christine Keeler, quien a su vez era amante del espía soviético Yevgeny Ivanov. El escándalo llevó a la renuncia del primer ministro conservador Harold Macmillan.

Mejor conocida, la patética historia de la popular princesa Diana, quien sospechaba que su esposo infiel, Carlos, pensaba asesinarla. Un juez de instrucción real abrió la investigación sobre el raro accidente automovilístico en que Diana perdió la vida en París (1997), asegurando que fue resultado de una conspiración .

Conclusión: difícilmente veremos en Netflix la temporada cinco de la excelente serie The Crown (Peter Morgan, 2016-20). La reina Isabel (96 años) no la soportaría, ya que Andrew, hijo preferido y duque de York, se convirtió en simple ciudadano privado luego de ser demandado en Nueva York por violación y abuso de una menor de edad.