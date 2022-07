La minera y metalúrgica El Boleo se vio envuelta en una controversia en abril del año pasado al presentar un proyecto para ampliar en 446 hectáreas el área de explotación de cobre, cobalto y zinc en el municipio de Mulegé. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no autorizaría una nueva concesión; dos meses después, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la ampliación de la manifestación de impacto ambiental.

Sin embargo, indicó, el consorcio de origen sudcoreano no ha tenido la disposición de negociar e insiste en ofrecer un aumento de 6 por ciento a partir del primero de mayo pasado y 0.5 por ciento en octubre próximo.

Evidente renuencia

Ramón Monsiváis Ortega, secretario de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, expuso que el lunes pasado la compañía de capital coreano declinó la invitación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a sentarse a dialogar, es evidente que no quieren acercarse .

Rodríguez Gutiérrez comentó que en realidad no están ofreciendo nada. Ellos dicen que simplemente no aplican las peticiones, que no están dentro del convenio que previamente nosotros estuvimos negociando en la Ciudad de México desde el 19 de abril .

No obstante, puntualizó, son peticiones atrasadas que se han incumplido y la gente ya está molesta y cansada de tanta injusticia y falta de seriedad por parte de la empresa para cumplir los acuerdos.