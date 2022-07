Roberto Garduño, César Arellano García, Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de julio de 2022, p. 5

Al enterarse por sus representantes legales que obtuvo un amparo que lo salvaguarda de la difusión de nuevos audios que lo exhiben ante la opinión pública, por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ponderó esa decisión, luego de que por la mañana anunció la incorporación al Comité Ejecutivo Nacional de este partido de los ex gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Colima, Durango y Zacatecas.

No obstante, el alivio le alcanzó para muy poco: Layda Sansores dio a conocer ayer un audio que involucra a medios de información y comunicadores.

La respuesta de Alito –conocido así entre sus allegados– fue grandilocuente y con mayúsculas: “La gobernadora @LaydaSansores acaba de cometer un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores.

A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!

Dos horas antes de la difusión del nuevo audio informó que el juzgado primero de distrito de Nuevo León le concedió un amparo “para que la gobernadora (…) y demás autoridades responsables se abstengan desde este momento de difundir, en su programa Martes del Jaguar o en cualquier otro medio, contenidos audiovisuales, y de emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en contra de mi persona y de mi familia”.