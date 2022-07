E

l ex premier británico Tony Blair, adicto al gobierno global jefaturado por “Gran Bretaña (GB) global (https://bit.ly/3cr0YUK)”, impartió una conferencia derrotista – ¿Después de Ucrania, qué lecciones tiene ahora el liderazgo occidental? – en Ditchley Foundation que apoya la indefectible alianza de EU y Europa (https://bit.ly/3aMrMPa).

El muy polémico Blair, triunfalista consuetudiario, emitió su canto de cisne mientras el G-7 se encuentra en plena ingobernabilidad, primordialmente en la anglósfera: defenestración del globalista Boris Johnson; caída libre de Biden y Kamala Harris (https://bit.ly/3PmLvDQ); impasse del presidente galo Macron, atrapado entre las llamadas extrema izquierda y extrema derecha ; renuncia del premier italiano monetarista Mario Draghi (que no fue aceptada por el presidente Sergio Mattarella); asesinato del muy influyente ex premier nipón Shinzo Abe; grave crisis energética de la coalición acrobática de Alemania, al borde de la recesión…

Según Reuters, que suele ser muy propagandística (https://reut.rs/3zjHJp6), Blair asentó que la guerra de Ucrania muestra que el dominio de Occidente termina conforme China asciende al estatus de superpotencia en asociación de Rusia como uno de los puntos de inflexión más significativos en siglos (sic) . La confesión derrotista de Blair, socio de guerras múltiples de Baby Bush, ha sido escamoteada en forma flagrante por los multimedia del tal Occidente (whatever that means) , aplicado más a su guerra de propaganda y a la censura nihilista.