Este fragmento bien podría ser una crónica de lo que se vive en el norte del país, especialmente en Nuevo León. Pero no, lo escribió Gabriel García Márquez en 1958, durante su faceta periodística un tanto desconocida, aunque no por eso menos importante.

La población sedienta, especialmente en los barrios pobres, se precipitó sobre los vehículos cisternas y fue necesaria la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Los habitantes de los cerros, desesperados, seguros de que los camiones de abastecimiento no podían llegar hasta sus casas, descendieron en busca de agua.

Las y los funcionarios son mexicanos en pleno uso de sus derechos, fuera de sus horarios de trabajo y los domingos son libres de realizar actividades. Desde luego, sin usar recursos públicos. Seamos políticamente activos siempre y no sólo en tres meses de campañas. Debemos promover desde ya la participación de los 96 millones de electores. Por otro lado, hoy es tiempo de discutir prioritariamente el programa que necesita México y enfocarnos en soluciones y alternativas. Primero el programa, luego las candidaturas.

La Constitución (artículo 9) establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente ni el derecho a hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país .

Jesús Abraham Guerrero Hernández

Exhorta a no consumir engendro de café

Tiene razón Luis Hernández Navarro: deberíamos estar fuera del alcance del oso, pero nos dejamos conquistar por la astucia del plantígrado.

Es cierto que por comodidad durante varios años consumí ese engendro artificial llamado Noescafé (diría mi cuate El llanero solitito), hasta que llegué a la conclusión de que nuestros productores, ya sea de Veracruz, Chiapas o cualquier lugar de la Huasteca, producen cafés en grano deliciosos y ricos en antioxidantes.

Y no es mucho trabajo hervir el auténtico café y agregarle un poco de canela, ¡qué ricura! Y con eso además ayudamos a nuestros campesinos víctimas de la globalización depredadora.

Luis Hernández Romero

Bono a pensionados, para compensar las pérdidas en UMA, pide

Si los presidentes prianistas daban bono al final del sexenio, no veo la razón por la que, con un gobierno solidario, a los pensionados no se nos otorgue uno o dos bonos al año para compensar la pérdida de salario al cobrar en UMA (unidad de medida y actualización).

Lo ideal es cambiarnos a salarios mínimos. La cantidad del bono puede estar sujeta a discusión, pero ya llevamos cuatro años esperando una solución y nada más no la vemos.

¿En qué tono se oirá el fono, de que me decepciono, porque en el trono, hay un abandono y ya no me emociono? (Rap del bono.)

Tomás Arellano

