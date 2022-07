Jessica Xantomila

Familiares de internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Villa Comaltitlán, Chiapas, se manifestaron ayer fuera de Palacio Nacional para demandar mejores condiciones de salud, alimentación y trato para la población penitenciaria.

Pidieron la destitución de la directora de la prisión, Érika Tenopala Chaussee, y del jefe de seguridad del penal, Pablo Guillén Morales. Acusaron que en dicho centro no hay médicos y los presos reciben pocos alimentos y en mal estado.