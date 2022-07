Raúl Robledo y Carolina Gómez

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de julio de 2022, p. 26

Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y hallada muerta 12 días después en la cisterna de un hotel de esa localidad, así como organizaciones sociales y activistas reprocharon el aparente desaseo por las contradicciones de los peritajes del caso.

La necropsia practicada esta semana concluyó que Debanhi murió de asfixia por sofocación unos días antes de que se encontrara su cuerpo en el hotel Nueva Castilla.

Escobar señaló que él y su esposa, Dolores Bazaldúa, seguirán buscando la verdad, y exigió la renuncia de los encargados del primer análisis del cadáver de la muchacha.

En un video, Escobar expuso que solicitó al fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, que se investigue por qué hubo tantas anomalías desde el principio, incluida la afirmación de que Debanhi falleció por un golpe en la cabeza, lo que la necropsia más reciente descartó.

Es muy diferente el peritaje que nos estaban dando. Ya debe haber responsables. No sé si el coordinador del Semefo (Servicio Médico Forense) lo hizo por negligencia, dolo u omisión, pero debe haber consecuencias. Por eso exijo que esas personas renuncien.

Protestan organizaciones

En la Ciudad de México, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que el caso de Debanhi demuestra que la justicia está rebasada y hay corrupción e impunidad. Estamos en la orfandad .