Miércoles 20 de julio de 2022, p. 20

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado el mercado de combustibles, pues comercializa 85 por ciento de diésel y gasolinas, mientras los privados han disminuido la importación de los energéticos automotrices, señaló Alejandro Montufar, director de la consultora PetroIntelligence.

En un foro realizado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el experto señaló que, resultado de las inversiones que se han hecho en el sistema nacional de refinación y también de la política energética federal, la tendencia a la baja en la producción de gasolinas y diésel en el país se frenó y estabilizó.

Datos de preliminares de mayo pasado señalan que Pemex ya recuperó gran parte del mercado, con 85 por ciento de ventas , dijo.

Montufar explicó que aunque 50 por ciento de las estaciones de servicio ya no son imagen Pemex, no significa que ésta ya no venda la mitad de combustibles en el país.

“Los datos más recientes de PetroIntelligence señalan que 15 por ciento del mercado no lo suministra Pemex, el resto sí lo atiende bajo su propia marca, otra imagen comercial u otra marca de combustible que maquila Pemex.