Miércoles 20 de julio de 2022, p. a10

Tokio. El japonés Yuzuru Hanyu, de 27 años de edad, quien ha sido dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos de Invierno, anunció que se retira de las competencias de patinaje artístico.

Ya no participaré en esa modalidad, pero seguiré trabajando arduamente como patinador profesional , aseguró el campeón en las ediciones de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018.