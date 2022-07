▲ Antes de su participación en la justa de Eugene, la saltadora prácticamente estaba bajo un velo de misterio hasta que sorprendió en la pista. Foto Afp

No te voy a decir que ha sido uno de mis mejores días de competencia porque no ha sido así, pero he dejado un buen registro. Sí, es verdad que no la siento de la forma como en el Mundial de Belgrado (2022, bajo techo), que lo hice con un récord, pero es muy especial, porque esta ciudad me trae muy buenos recuerdos , agregó.

Fue en Portland, a un par de horas de Eugene en automóvil, donde obtuvo su primer título relevante en esta prueba, en el Mundial bajo techo.

Desde entonces no ha dejado de volar.

La saltadora había generado incertidumbre en la antesala de la justa, tras perderse la reunión atlética del mes pasado en Madrid, debido a un daño en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

Vengo de una preparación corta. Me sobrepuse al tiempo, a la lesión, a lo que se interpuso en el camino para poder conseguirlo, y creo que este es un premio a la constancia, a la voluntad y a creer que sí se puede lograr esto que he conseguido , manifestó.

Después del inconveniente médico, prácticamente no habló con la prensa.

Sin embargo, en la pista del Hayward Field fue más que expresiva. Y si en las semanas anteriores la había envuelto un velo de misterio, lo único que la cubrió en la tarde soleada y ventosa, cuando hizo su arribo al carril de saltos, fue la capucha de su sudadera.

En cuanto se le presentó con una ovación atronadora, se descubrió la cabeza, dejando ver su cabellera teñida de oro.

Más tarde, se encargó de conseguir una presea que hiciera juego con ella.

Rojas, nacida en una vivienda humilde de la pequeña localidad de Pozuelos frente al Caribe, tiene ahora un cetro que se suma a los obtenidos en los Mundiales de Londres 2017 y Doha 2019.

Superó así los dos oros que obtuvo la colombiana Caterine Ibargüen, su antecesora en el trono internacional del salto triple.

Nunca antes una mujer se había coronado tres veces en esa disciplina de un Mundial.