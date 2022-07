Ángel vargas

Miércoles 20 de julio de 2022, p. 6

Para escribir hay que tener coraje y valor, sostiene la antropóloga Ana Claudia Molinari (Ciudad de México, 1966), quien al cumplir 50 años decidió dejar de lado su carrera de semióloga y etnógrafa para dedicarse por completo a la literatura, actividad que ejerce desde las trincheras de la escritura y la edición.

Tener coraje y valentía me parece esencial. Porque la literatura es un oficio que no sólo se trata de sueños y fantasías ni de tener buena técnica, sino, también, de la capacidad de traducir la realidad, nuestras inconformidades , afirma.

Es un acto de rebeldía , subraya la también docente, quien a partir de esa convicción se identifica con escritores como José Revueltas, Charles Bukowski y Roberto Bolaño, a los cuales hizo protagonistas de su más reciente libro Detectives incómodos, que será presentado el próximo sábado 23 de julio, a las 17 horas, en la Librería U-Tópicas (Aguayo 37, planta alta, colonia Del Carmen, Coyoacán).

Publicada por Ediciones del Espejo Somos, una editorial autodidacta fundada por la autora en 2009 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la obra está conformada por seis diálogos imaginarios entre esos escritores, además de Paco Ignacio Taibo II y el subcomandante Marcos, con la protagonista de la historia, Ana Potentino, alter ego de Ana Claudia Molinari.

Me identifico con estos autores, de los que tomé aquí parte de su obra para discutir un poco de la mía. Me les acerco de manera personal buscando un espejo, una respuesta, y me encontré que ellos y otros tantos más no tuvieron una vida fácil ni que la carrera de escritor les fue dada porque sí , detalla la escritora y editora en entrevista.

“Sabemos que José Revueltas estuvo en la cárcel, que Bukowski fue muy pobre y que a Bolaño nadie le hacía mucho caso al principio. Y fue así porque están diciendo cosas muy fuertes. Son escritores que se atreven a hablar de su realidad, muy comprometidos con su medio social y muy embebidos en el arte. Asimismo, son críticos de la industria editorial y del manejo del marketing en la literatura”.