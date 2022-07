En palabras de Juan C. Bonet, titular del sistema, la generación que ahora es difundida en la selección de textos está marcada como ninguna otra por la normalización de la virtualidad. Y se potencian las posibilidades del medio digital alcanzando a un sector mucho más amplio de lectores.

Los textos que se presentan a continuación son parte de la Antología de letras: Jóvenes Creadores G 2020-2021.

Alud, de Claudia Reyes

IX.

La ciudad nace de nuevo en este centro

donde lo que ha caído se reconoce por el borde de la herida.

En la contemplación del cuerpo

algo nace

algo crece en la mano izquierda,

como una fisura en el interior,

se anuncia.

Busco en la contemplación del cuerpo un augurio favorable,

busco en mis manos un lugar donde saber el mundo,

busco en mis pies el lugar para leer los designios de la tierra,

y entonces cortar,

elegir dónde establecer mi casa.

Campo de flores

Mi madre se duerme

con el uniforme puesto

cuando despierta

ha envejecido

lo único que reconoce

frente al espejo

es su uniforme impecable

Los uniformes borran gestos

borran años

borran a las personas

las convierten en globos

a punto de estallar

en medio de un campo de flores

Ileana Garma

Mrs. Pig, de Yaroslabi Bañuelos

En el diván: Bulimia y sicoanálisis

La bulimia es el hambre primigenia. Las mujeres vasija siempre tenemos hambre. Mujeres cilíndricas , mujeres insaciables : ano-boca, vagina-garganta, llenadas-vaciadas. El cuerpo es el territorio del goce. Un eterno retorno. Vínculo violento con el mundo. Devoras aquello que odias y odiamos el reflejo de quienes no somos. Angustia de desmoronamiento narcisista, le llaman.

No podemos ser engullidas. No queremos ser alimentadas ni ser el alimento. Le decimos a la comida: Yo te ingerí, te devoré, pero no te necesito para vivir, te expulso.

La bulimia es un hueco frío y profundo a mitad de la noche. La madre es la guardiana de este frágil universo. No hay nadie más.

Cuando una mujer es sometida, lo único que puede controlar es el vómito.