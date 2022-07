A la desaparición de los fundadores se sumó el retiro de dos figuras que por años fueron las caras progresistas de la CTM en el exterior: Arturo Romo y Juan S. Millán (ambos continuaron sus carreras políticas como gobernadores de Zacatecas y Sinaloa, respectivamente).

Desde la muerte de Velázquez y el retiro de Millán y Romo, prácticamente no hubo una voz del sindicalismo mexicano en el escenario internacional, sostiene Ancelmo García, especialista en temas laborales.

Tuvo que renovarse el acuerdo comercial para que se diera un sacudimiento del mundo sindical. A partir de la entrada en vigor del T-MEC, y como resultado de las reformas de 2017 y 2019, se ha comenzado a configurar un nuevo escenario de alianzas y relaciones del sindicalismo mexicano con el exterior.

El otro detonador se llama Napoleón Gómez Urrutia , dice García, en referencia al dirigente del Sindicato Minero, que durante su exilio de 12 años, construyó sólidas relaciones con gremios de Estados Unidos y Canadá.

El detonador y la campeona

Los elogios que dedica Ben Davis, director de asuntos internacionales del poderoso sindicato metalúrgico USW, dan una idea del peso de esa alianza. “Si los grandes empresarios y los sindicatos charros piensan que tienen un enemigo en México, ese es Napoleón”, dice Davis. Tereso Medina (CTM Coahuila), Javier Villarreal (CTM Sonora), los sindicatos puestos por las empresas, etcétera, no son los mejores amigos entre ellos, pero se han unificado para pelear porque realmente temen la alternativa que representa Gómez Urrutia. Y creo que también en el gobierno mexicano hay quienes comparten esa perspectiva .

A su favor, Gómez Urrutia ha logrado muchas secciones nuevas , pese a que aún hay mucha resistencia que se expresa en que las victorias del Sindicato Minero, incluso en la Suprema Corte se han topado, en la opinión de Davis, con el rechazo de la burocracia y de las empresas . El resultado no es justicia .

En ese nuevo escenario del sindicalismo mexicano (lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, diría el clásico), Davis destaca la presencia de quien considera una campeona de los trabajadores de la industria maquiladora: la abogada Susana Prieto. Ha logrado inspirar a mucha gente que no pensaba que tenía derechos y que no pensaba que era posible levantar la cabeza y cambiar la situación .

La reforma laboral y el T-MEC abrieron la puerta a personajes como Prieto, tras largos años de batallas contra el corporativismo sindical.

Un hito importante fue la presentación, en 2008, de un informe sobre los contratos de protección en México, en el marco de una reunión de la ORIT, que dio lugar a que en América Latina se hablara del modelo mexicano como sinónimo de corrupción y antidemocracia.

El arco que se abrió en la reunión de la ORIT en Panamá no se ha cerrado, pues actualmente está en proceso la legitimación de contratos prevista en la ley. En síntesis, los trabajadores tienen el derecho de votar su aceptación o rechazo del contrato colectivo de trabajo.

El tamaño del cambio está aún por verse, pero los cetemistas difícilmente dejarán plantado de nuevo a un dirigente de los Steelworkers.