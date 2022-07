Gustavo Castillo y Arturo Sánchez Jiménez

Martes 19 de julio de 2022

Las omisiones del consejo de administración de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y de los directivos de la empresa terminaron en la gestación de una trama de corrupción e irregularidades que dejó daños al erario calculados en más de 12 mil millones de pesos. En sus primeros años, el organismo no tuvo ninguna política interna a fin de prevenir malos manejos y tampoco contaba con procedimientos de sanción.

El consejo, por ley, está encabezado por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, pero según documentos oficiales en su ausencia también fue presidido por funcionarios como el ex subsecretario y hoy gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, o por el abogado general de la dependencia, Francisco Conzuelo Gutiérrez. En cualquier caso, el organismo incumplió con la responsabilidad de vigilar el diseño y ejecución del sistema de control interno institucional, como detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la fiscalización de las cuentas públicas 2019 y 2020, la ASF detectó irregularidades por 12 mil 806 millones 651 mil pesos que no han sido solventadas, de acuerdo con funcionarios involucrados en las investigaciones. Además, encontró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debía evaluar al sistema, pero no lo hizo por dos años consecutivos porque hasta el 31 de diciembre de 2020 Segalmex no tenía autorizada su estructura orgánica.

Ya en 2019, cuando se gestaron las irregularidades por las que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas al menos 22 carpetas de investigación, la ASF había detectado que Segalmex no tenía mecanismos para evitar actos de corrupción ni procedimientos de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en ellos , según la auditoría 284-DE.

En 2020, Segalmex tampoco acreditó contar con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, ni que hubiera supervisión sobre su aplicación efectiva , de acuerdo con la auditoría 326-DE.

Nada de vigilancia

Otra omisión de sus directivos fue que por más de dos años no operó el comité de ética y de prevención de conflicto de interés, por lo que en ese periodo no hubo un órgano propio para la gestión de riesgos de corrupción en la empresa.

Esa carencia en Segalmex significó que no tenía protocolos para gestionar las denuncias por actos contrarios a la ética ni a la integridad, ni acreditó el establecimiento de una función específica de gestión de riesgos de corrupción , de acuerdo con la ASF.

Documentos oficiales refieren que el comité de ética empezó a trabajar apenas a finales de marzo de 2021, entrado el tercer año de operaciones de Segalmex, y cuando ya se habían consumado irregularidades, como la asignación ilegal de contratos a empresas sin capacidad para cumplir con ellos, desvío de recursos públicos para invertir en la bolsa de valores y compras multimillonarias sin justificación.