Por separado, Beatriz Paredes, ex presidenta nacional del tricolor y actual senadora por ese partido, refirió que si Moreno no tiene capacidad de cambio, la propia realidad lo va a rebasar .

En tanto, tras participar en un homenaje a la poetisa chilena Gabriela Mistral, realizado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con motivo del centenario de la llegada de la autora a nuestro país, Paredes se refirió a la crisis que atraviesa el PRI:

Creo que es un momento en que todos los partidos políticos tienen momentos muy difíciles, no sólo en México, sino en buena parte de América Latina. Entonces, creo que si hay capacidad de cambio, de reconocer una nueva realidad, si hay capacidad de saber que hay métodos de política partidista que no son suficientes, se podrá salir de la crisis.

–¿Hay posibilidades de superarla con el dirigente actual?

–Si no tiene capacidad de cambio, la propia realidad lo va a rebasar.

-¿Cuál es su evaluación de la respuesta que dio a los ex presidentes (que pidieron su renuncia)?

–Lo que me importa es mantener un espíritu de diálogo, si empiezo a juzgar la calidad de los diálogos públicamente a lo mejor los afecto y no me interesa afectarlos.