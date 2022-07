E

l pueblo celebra jubilosamente las raras ocasiones en que un juez pisa la cárcel por corrupto. Hay decenas de personas en prisión esperando un juicio justo que no se materializa en sentencia de libertad porque el reo no tiene dinero. A pesar de las repetidas promesas de los altos funcionarios del Poder Judicial de que se reformarán y actuarán con probidad se siguen vendiendo los favores especiales en los tribunales. De ahí que fuera bien recibido el anuncio del presidente López Obrador de iniciar una indagatoria sobre los jueces que han concedido amparos a Iberdrola y Monsanto. La compañía española de electricidad consiguió un amparo para no pagar una multa por más de 9 mil millones de pesos y Monsanto, filial de Bayer, busca eliminar el decreto presidencial para la reducción gradual del glifosato y la siembra de transgénicos.

Los supercompetentes

¿Por qué no ampliar la investigación sobre los jueces especializados en competencia económica –Juan Pablo Gómez Fierro, Rodrigo de la Peza y Ramón Lozano? Han resultado supercompetentes para proteger los intereses de compañías privadas, nacionales y extranjeras. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que interpondrá el recurso de revisión contra la suspensión dictada por el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por considerarla ilegal. Se trata del decreto que obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la CFE. El amparo fue promovido por Engie y Tractebel Energía de Pánuco. Pero son más las empresas que han solicitado los amables servicios de los jueces, entre ellas Shell Trading, Gerdau Corsa, Tractebel Energía de Monterrey, Ternium Gas México y Compañía Comercializadora de Hidrocarburos y Gas Natural. Argumentan que la Secretaría de Energía estaría invadiendo atribuciones exclusivas de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), que es la facultada para normar el transporte y almacenamiento de gas natural. La Sener argumenta que el control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del gobierno federal a cargo de la propia secretaría y la comisión reguladora es un órgano dependiente del gobierno federal.

Parar a cerveceros y cocacoleros