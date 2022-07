El muy justiciero cartón de Rocha La patria y los jueces, me inspiró esta rima:

El sábado pasado ocurrió el enésimo accidente automovilístico en la esquina de Aristóteles y Homero, en Polanco. Por fortuna, la mujer que viajaba como copiloto del auto con placas V28-ABZ recuperó el conocimiento y salvó la vida. Los autos que transitan sobre Homero de poniente a oriente no ven las luces de tránsito, pues en lugar de plantar el semáforo sobre el camellón, lo arrinconaron en la banqueta, con el poste inclinado hacia el piso y junto a un árbol que cuando florece oculta la estructura vial. Los semáforos para peatones apuntan al cielo, donde sólo se pasean los ángeles. Por si fuera poco, se autorizó la enorme ampliación de una escuela justo en esa esquina, lo que permite prever un tráfico de pesadilla al comienzo del ciclo escolar. ¿Cuántos accidentes fatales tendrán que ocurrir antes de que reaccione la alcaldía Miguel Hidalgo?

Benjamín Cortés V.

Denuncia parcialidad en asignación de plaza en la UAM-Xochimilco

Por años hemos vivido con la corrupción que ha manchado nuestro país y afectado nuestro desarrollo; hoy, en un proceso de cambio las viejas formas han quedado atrás.

Por ello, se hace un cordial llamado al rector general, al secretario general del SITUAM y al Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, a que dentro del marco regulatorio y legal que estipulan las leyes universitarias y sindicales, se cuide y observe el proceso de ascenso escalafonario en las plazas X-215/21 y X-214/21 de maestro en Taller de Producción Audiovisual de la UAM Xochimilco.

Resulta alarmante que la persona encargada de crear, aplicar y calificar el examen a los candidatos sea el coordinador de talleres; y dentro los candidatos estén dos de sus subordinados de confianza, ganando la plaza su secretaria, mostrando un claro conflicto de intereses.

Dado que es un proceso que no ha sido transparente, se solicita que se revise toda la documentación de trayectoria laboral presentada, que realmente cumpla con los requisitos y que sea fidedigna, comprobable y no falsa, así como el proceso y el examen. Basta ya de corrupción y de continuar afectando por intereses propios la integridad de la Universidad y sus órganos internos; estamos en otros tiempos donde la corrupción ya no es parte de este país.

Juan Hermosillo

Invitaciones

A leer a Elena Garro

En el ciclo: Se buscan lectores, de la UACM, seguiremos hablando de Elena Garro y su libro: Los recuerdos del porvenir. Conduce: Karina Guadalupe López Ramírez. Leeremos de la página 5 a la 204. La cita es el jueves a las 19 horas, en el zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688 Código de acceso: galatea22

Conversación con Taibo II

Invitamos el sábado a las 12:30 horas, se contará con la presencia del historiador y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. La cita es en los círculos de estudio Chilangos con AMLO, en la alcaldía Cuauhtémoc, calle Aluminio número 56, colonia Felipe Pescador. Se abordará la historia de la 4T y los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Fernando Corzo, Rodrigo Callado y Andrés Castellanos.