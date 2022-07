Es claro, pues, que el gobierno federal ha venido enfrentando una férrea oposición en cotos del Poder Judicial que no sirven a las necesidades del país, sino a los intereses de corporaciones, transnacionales, grupos de poder y reductos opositores. Existe un puñado de juzgadores que, lejos de facilitar el cumplimiento de las leyes vigentes y el funcionamiento de las instituciones, persiste en impedir la aplicación de un programa de gobierno que fue ampliamente respaldado por la mayor parte de la ciudadanía. Tales conductas de permanente sabotaje a los programas y acciones oficiales no sólo resultan manifiestamente antidemocráticas, sino que constituyen la rúbrica de un poder fáctico que actúa en el ámbito de los tribunales para impedir lo que no pudo evitar en las urnas: la superación de las políticas neoliberales y la transformación del país.

Finalmente, el enorme catálogo de amparos obtenido por corporaciones y facciones de la derecha tradicional disfrazadas de sociedad civil es también una radiografía de los aspectos de la transformación que más resiente la oligarquía desplazada del poder presidencial: las nuevas políticas de infraestructura, la estrategia energética del gobierno lopez-obradorista y las medidas de protección al medio ambiente, al campo y a la alimentación, ámbitos en los que mayores son los negocios inconfesables que han sido suprimidos.

Lo anterior muestra la imperiosa necesidad de emprender una limpieza a fondo del Poder Judicial y de cortar las connivencias entre algunos de sus integrantes y los intereses económicos depredadores que durante tantos años han medrado y prosperado a costa del país en su conjunto.