Martes 19 de julio de 2022

Nueva York., Hay pocas cosas en el cine contemporáneo como la llegada de una nueva película de Jordan Peele. Tienden a descender de manera ominosa y misteriosa, como un objeto desconocido que proyecta una sombra que se expande y oscurece a medida que se acerca.

Nope (¡Nop!) es la tercera película del guionista y director, tras la singular ópera prima de Peele, Get Out (¡Huye!), sobre la posesión de cuerpos negros y la falacia de unos Estados Unidos posraciales, y su continuación Us (Nosotros), una monstruosa historia de dobles y espejos sociales. La bien guardada en secreto Nope trae un nuevo conjunto de horrores y metáforas inquietantes. Para Peele está lejos de ser un proyecto terminado.

La película está lista , dijo en una entrevista reciente, pero todavía la estoy escribiendo .

Es su filme más ambicioso hasta la fecha: el terror de un platillo volador que profundiza en la naturaleza del espectáculo y el deseo de documentarlo, el tema de múltiples hilos que abarca la historia de Hollywood y a Nope en sí mismo. Daniel Kaluuya y Keke Palmer interpretan a un hermano y una hermana en un negocio familiar de adiestramiento de caballos para producciones cinematográficas. Su rancho de California es visitado por una fuerza extraña y violenta en las nubes que ellos intentan capturar en una película.

Sus cintas están unidas entre sí muy libremente (algunos establecimientos ficticios aparecen en varias), y ahora incluso abarcan una atracción del parque temático Nope en Universal Studios Hollywood.

Para él, como dijo recientemente desde Los Ángeles, Nope se trata de alcanzar una especie de película de Hollywood que alguna vez fue inalcanzable. Deliberadamente, abre con el estudio fotográfico de 1887 de Eadweard Muybridge que muestra a un jinete negro –cuyo nombre no se sabe– sobre un caballo, una de las primeras imágenes en movimiento.

Gran oportunidad