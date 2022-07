En torno a Monsanto apuntó: Y lo del maíz transgénico, va apelar la Secretaría de Medio Ambiente porque quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse, pues no, no es así, no se va a permitir. Y alegan que estado de derecho y no, eso no es estado de derecho, es estado de chueco .

Ligado a eso, pidió al procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield presentar en breve un ¿quién es quién en los sueldos? de los funcionarios, para evidenciar a los que se han amparado para ganar más que el Presidente.

Hay en estos organismos (autónomos) muchos servidores públicos amparados, que están ganando el doble y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el Presidente, violando la Constitución, con argucias legaloides. Desde luego, legal, porque estos amparos fueron concedidos por el Poder Judicial .

El ejercicio, agregó, se dirigirá a todos los funcionarios públicos pasa saber ¿cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del Instituto Nacional Electoral, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México? Para ver cómo andamos y desde luego el Ejecutivo .

Sobre la reticencia de Ricardo Salinas, de Grupo Salinas, para pagar impuestos, López Obrador aseveró que se realiza una revisión de todo el asunto fiscal y se busca un acuerdo, lo que en su momento se dará a conocer.