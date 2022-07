Se hizo un esfuerzo muy grande y estoy muy agradecido con Jesús, porque me hizo sentir jugador del Pachuca desde el primer momento. Por eso tomé la decisión de irme. No lo veo como una revancha, pero estoy convencido de que vendrán cosas importantes para mí , declaró Chofis a su salida de Guadalajara, aclarando que el final de su relación con la directiva rojiblanca se dio en buenos términos .

Las negociaciones fueron tirantes con la directiva de Chivas, pero Javier Eduardo López aceptó finalmente ser transferido al Pachuca en compra definitiva a cambio de tres millones de dólares, informaron fuentes al interior del club. Ante la posibilidad de convertirse en moneda de cambio, el ex volante del San José Earthquakes no quiso renovar su contrato y retrasó la llegada de Santiago Ormeño, que también fue oficializada ayer por los rojiblancos.

Lo veo como una gran oportunidad. Me había quedado con un mal sabor de boca porque ya había estado aquí y por diferentes circunstancias no pude quedarme. Para mí sí es una revancha. Al delantero se le piden goles y me voy a partir el alma para que eso se dé , dijo el seleccionado peruano al canal oficial de Chivas en YouTube, en alusión a su primera experiencia con el equipo en 2019, cuando estuvo a prueba pero no pudo quedarse.

Chivas aclara cambios

A la espera de que ambos elementos sean registrados en la Liga Mx, la directiva del Rebaño emitió un comunicado para aclarar los cambios en sus estatutos, los cuales permiten a Ormeño, un joven nacido en la Ciudad de México que eligió jugar para el combinado de Perú, defender los colores rojiblancos sin atentar contra la tradición del club.

En Chivas sólo juegan, y jugarán, elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que elijan jugar para otra selección que no sea la mexicana, debido a su doble nacionalidad , ratificó el documento.