ace años, no recuerdo si lo escribí o lo dije en una charla, afirmé que no se llevan, chocan, el dinero y la democracia; el dinero es generador de ambiciones y desigualdades, mientras la democracia se sustenta en un principio indiscutible: cada quien tiene un voto y ese voto es del mismo valor sea quien sea el que lo emita, no hay votos de calidad, ahí somos iguales.

En la democracia se cuentan los votos, no se pesan; en ella, no hay ricos y pobres, poderosos o marginados, hombres o mujeres; el abolengo, la riqueza, los títulos académicos no cuentan. En el siglo XIX, se suprimió la regla que permitía votar solamente a los propietarios o a quienes acreditaran una renta mínima y en el siglo XX se reconoció que las mujeres podían sufragar y recibir votos a su favor en igualdad con los hombres.

El lema del cooperativismo era (antes del triunfo de la igualdad de géneros), un hombre un voto ; respuesta al invento capitalista de las sociedades por acciones, que permiten que una sola persona, hombre o mujer, disponga de tantos votos como títulos de acciones haya podido acumular. En el mundo del dinero no hay democracia, hay plutocracia.

Don Francisco de Quevedo comienza una muy conocida letrilla satírica con este par de frases: Madre, yo al oro me humillo: / Él es mi amante y mi amado, y repite luego el estribillo: poderoso caballero es don dinero .

A ese caballerete se rinden honor, castidad, orgullo y hasta la dignidad. Sabemos que el dinero es una herramienta de la economía, un invento de la imaginación humana, un concepto que puede encarnarse en monedas, billetes, títulos de crédito o bien en cifras registradas en cuentas de banco. Su misión es facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero en la práctica, va mucho más allá de esa finalidad, se erige en un dios, diosecillo sin duda, pero que deslumbra y enajena.

Es muy conocido el relato bíblico del becerro de oro, objeto de culto por el cual los israelitas abandonaron la veneración que debían al verdadero Dios; cuando Moisés descendió del Monte Sinaí, a donde había ido a recibir las tablas de la ley, encontró a su impaciente grey, nada menos que el pueblo elegido, postrada ante el oro, símbolo de la riqueza, del lujo y del poder.