Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de julio de 2022, p. 5

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas colocaron de nueva cuenta fotografías en la glorieta de las y los desaparecidos en Paseo de la Reforma. Reprocharon que las autoridades capitalinas aún no han reconocido este espacio con ese nombre y lamentaron que hay mayor preocupación por preservarlo como un punto turístico y que no dañe la vista de la zona.

En la glorieta localizada en Paseo de la Reforma con Río Rhin y la calle de Niza, familiares retiraron varias de las fotografías en papel que estaban colgadas, y las sustituyeron por imágenes impresas sobre tela en busca de que sean más resistentes ante la lluvia y el riego del ahuehuete que fue plantado hace un mes, en lugar de la palma que le daba nombre a este cruce vial.