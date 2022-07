C

on motivo del fallecimiento del ex presidente Luis Echeverría se han escrito múltiples opiniones con muy diversos puntos de vista. Por supuesto, las cuartillas que su muerte ha provocado son mínimas comparadas con las que un simple resfriado hubiera causado de haberlo sufrido durante su mandato. Ciertamente la mayoría de los comentarios fueron no sólo adversos, sino agresivos, condenatorios. La explicación es obvia: Echeverría concitó durante su gobierno los resquemores, las iras y hasta los odios de las antípodas sociales. A los ahora conocidos como los grandes machuchones, y yo diría que también a los medianos y aun a los aspirantes a serlo (ahora calificados como aspiracionistas), el comportamiento del presidente les ofendía e irritaba como agravio personal. Desde su facha de maestro de escuela pública, de pastor protestante, pasando por sus expresiones nada cortesanas y sus formas de trato cortantes y en momentos hasta rudas como de sargento mal pagado, pero sobre todo su obsesión por sacar a relucir la miseria y desigualdad nacionales a la primera provocación. Lo cual no es que les generara remordimientos de conciencia, pero sí les afeaba, innecesariamente, su plácida existencia. Y ¿qué decir de su decisión de convertir las horas extras de trabajo en horario cotidiano? Y las placenteras comidas/meriendas/cenas en los más lujosos restaurantes capitalinos que por instrucciones presidenciales tenían que abreviarse hasta convertirse en comidas corridas, pues los funcionarios tenían que checar no tarjeta, pero sí teléfono, pues el jefe de Estado (y, como vemos, también de oficina), solía llamar por teléfono a sus cercanos colaboradores para corroborar la puntual asistencia presencial en sus oficinas. En ese entonces no había transferencia de llamadas, intercomunicación a distancia ni menos el mágico y maravilloso Zoom que en estos días nos convierte a todos en San Juan Bosco, predecesor de David Copperfield y de Jandro, en este momento los magos, ilusionistas, considerados como los exponentes máximos del don de la ubicuidad. Quienes hemos sido asiduos lectores de la colección sobre la vida de los santos sabemos claramente que el padre Bosco con una sola jaculatoria era capaz de hacerlos desaparecer de Las Vegas, que sería peor que esfumarlos de la galaxia.