ace un par de semanas, una sala de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia realizó por tres días la audiencia de reconocimiento de las FARC como responsables de secuestros, entendidos éstos como una de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano. En un ejercicio urgente para el país, un grupo de víctimas seleccionadas por esta entidad expresó públicamente su dolor y demandas ante el último secretariado de las FARC.

No obstante, la comprensión de este crimen y la posibilidad de justicia en esta transición ha sido insuficiente. No está claro cómo este delito nacional se convirtió en un delito internacional –supuestamente por su sistematicidad–. Tampoco queda claro cómo los militares se convirtieron en víctimas del conflicto, igualando el rol de un civil y un combatiente en la guerra. Aún no se explica a la nación que existió una industria del secuestro –percibido así desde 1969 en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos– en el que participaron la policía, el ejército, bandas delincuenciales, narcotraficantes, paramilitares y guerrillas en un entramado de complicidades, negocios y crueldad. Por lo pronto, sin develar estas conexiones, la justicia transicional sólo llega a ser revancha.

Estas contradicciones se concretan en el caso de Facundo Molares, comunista internacionalista, ex combatiente de las FARC que dejó Colombia y regresó a su natal Argentina, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Como reportero de un medio regional y con una crisis de salud, fue capturado en un hospital en Bolivia en medio de un golpe de Estado perpetrado por la derecha. Pasó varios meses encerrado en la cárcel sin atención médica, se contagió dos veces de covid y sufrió daños irreparables en su corazón; finalmente fue liberado después de la llegada al poder de Luis Arce y, gracias a las gestiones del gobierno argentino, regresó a su país.

Cuando inició su proceso de atención médica, que incluye una condición cardiovascular delicada, fue secuestrado por la Interpol a través de la policía argentina en la casa de su padre. La orden la emitió una oficina de la Fiscalía de Colombia, en la que se le acusaba de haber participado en un secuestro a un político local durante el conflicto armado en el país y se exigía su extradición a Colombia.