a estrategia de López Obrador para tratar el tema migratorio, en su reciente visita a Washing-ton, no tuvo en cuenta un análisis adecuado del pasado, no conocía bien el presente y, sobre el futuro, no calculó bien la coyuntura política de Estados Unidos.

Rememorar al Programa Bracero (1942-1964) no venía al caso, fue un modelo añejo para tiempos de guerra, posguerra y agricultura estacional; en el presente Estados Unidos tiene solucionado el abasto de mano de obra para el trabajo agrícola que requiere de 1.1 millón de trabajadores, de los cuales 80 por ciento son mexicanos, en su inmensa mayoría indocumentados tolerados; otro 12 por ciento proviene de 170 mil visas, en promedio, de trabajadores temporales H2A y cuando requiere de más, simplemente amplía la cuota; finalmente no previó el futuro político de Joe Biden, que en este momento no puede hacer concesiones de tipo migratorio en vista a las próximas elecciones.

Por otra parte, considero incorrecto ir a ofrecer mano de obra barata. Eso no se hace. Menos aún cuando México ya había ingresado en un proceso claro de transición migratoria y las estadísticas, antes de la pandemia, indicaban que la migración irregular tenía una clara tendencia a decrecer y se había reducido, en la última década, en casi 2 millones. Obviamente, la emigración ha repuntado, como efecto directo de la pandemia, pero el problema mayor ahora no es México, sino la migración que llega de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y otros lugares.

Según datos del Homeland Security, para el año fiscal 2019, se habían otorgado 897 mil visas, de las cuales 15 mil eran trabajadores en ocupaciones especiales; 419 mil eran visas H2A para la agricultura; 101 mil H2B para servicios; 8 mil trabajadores con habilidades especiales; 33 mil de atletas y artistas; 35 mil de intercambio de compañías; 43 mil de visas para el acuerdo comercial y 239 mil de otros tipos. Además, hay 175 mil estudiantes o de intercambio y viajaron como turistas unos 20 millones.

Con estas cifras, no tiene mucho sentido la petición de favorecer, con visas, a trabajadores calificados; lo que resulta ser un contrasentido, si al mismo tiempo se solicitan inversiones que requieren de mano de obra calificada. Estados Unidos recluta con mucha facilidad a los especialistas que necesita, y hay decenas de miles de mexicanos, técnicos y profesionales trabajando en ese país. La industria automotriz estadunidense piratea a miles de ingenieros que se formaron en México. La industria de la construcción depende de los trabajadores mexicanos calificados.