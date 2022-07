E

l inicio del deterioro ambiental no tiene fecha exacta. Si consideramos los cambios climáticos que se han presentado, los más dañinos –según los especialistas en la historia de la Tierra– son los que se originaron cuando comenzó la industrialización.

Desde ese momento, la disminución de la calidad del aire, el agua y la tierra ha sido continua y con diversos niveles de peligrosidad. Revertir paulatinamente este horizonte es una tarea universal y urgente que debe impulsar las decisiones más razonables para la subsistencia.

El atraso en la convivencia pacífica de la población mundial es tan preocupante como la misma contaminación y el calentamiento global. Las políticas ambientales atrasadas que algunos países hegemónicos han impuesto en contra de un tipo de comercialización, razonable y humanitario, es la peor contaminación de la historia.

No podemos asegurar que todos los países estén involucrados en la destrucción industrial. Los que mayor responsabilidad tienen son aquellos cuyos gobiernos sordos y ciegos –no decimos mudos, porque sí hablan, pero no actúan– no han querido aceptar que el planeta no les pertenece, y que los recursos naturales, tarde o temprano, estarán limitados para el mundo entero.

Factores de todo tipo, por ejemplo, las necesidades vitales rebasadas por aquellas creadas e impuestas ideas sobre la inexcusable acumulación de la riqueza, y otras acciones como los saqueos, han propiciado el periodo ambiental riesgoso en el que nos encontramos desde hace centurias.

Seguimos dependiendo de las fuentes de energía en todas sus variantes. Nadie pensaría que Alemania, de los países más activos en la campaña para eliminar el uso del carbón como combustible, tenga que recurrir a este despreciado energético.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron alerta a su pueblo acerca de la suspensión del abasto de gas natural ruso, lo cual no resuelve el problema, pero la gente tomará las precauciones que tenga a la mano frente a los apagones y los combustibles racionados. Tal vez el aviso del mandatario llegó tarde, pues la llave del gas ya está cerrada.

La extraordinaria obra de ingeniería de los gasoductos Nord-Stream-1 y Nord-Stream-2 demuestra que las políticas belicosas en contra de la Federación Rusa, en este caso, están teniendo consecuencias graves.