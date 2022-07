Explicó que, a diferencia de otras variantes, no es tan común la pérdida del olfato y el gusto, pues predominan los síntomas respiratorios de vías altas y un malestar general.

Indicó que si bien no hay una fecha exacta para determinar el fin de la pandemia, observamos en las últimas dos olas que pareciera asentarse un patrón estacional de dos periodos al año, es decir, serían dos olas anuales, pero hay que seguir estudiando .

Las nuevas subvariantes de ómicron que predominan en México (B.A4 y B.A5) tienen hasta cinco veces más probabilidad de contagiar que sus predecesoras, aunque no están siendo tan agresivas como en otras olas, pues aún no hay un impacto tan relevante en la mortalidad , afirmó Michelle Herrera, especialista en medicina preventiva y epidemiología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Herrera recordó que, a la fecha, la gravedad de los casos es menor y también genera un impacto la vacunación o haber pasado por un contagio. Pero advirtió que ello no garantiza la inmunidad, porque hemos detectado que estas subvariantes parecen burlar la protección que da haber pasado por la enfermedad, e incluso las vacunas, las cuales no fueron diseñadas para evitar contraer el virus, sino contra una enfermedad grave y fallecer .

La epidemióloga llamó a la población a mantener las medidas de prevención y autocuidado, pese a estar inmunizados, en particular mantener el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos, así como la ventilación de espacios cerrados. Y si se tiene algún síntoma, aislarse.

Recordó que si bien México enfrenta un alza importante en los contagios (tan sólo este viernes se notificaron 34 mil 567 nuevos casos), esto no se ha traducido en mayor hospitalización, no es proporcional. Es muchísimo menor, en relación con los contagios .