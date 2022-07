El gobierno era un facilitador para la corrupción, para convertir lo público, incluyendo el presupuesto, en beneficio de particulares. Era una oficina para entregar concesiones, y no pensar en la gente, sino sólo en los llamados negocios, business, las transas, para decirlo coloquialmente. Era un comité al servicio de una minoría rapaz. Todo eso es lo que está cambiando, resaltó.

El Presidente mencionó que ha costado mucho echar a caminar al gobierno, que equiparó con un elefante echado, reumático y mañoso, porque no estaba hecho para efectuar cosas en beneficio de todos.

En referencia a la postura de cinco organizaciones cafetaleras que recriminaron el trato preferencial que da su administración a la trasnacional, López Obrador puntualizó que siempre hay quejas tanto en lo de la leche, como en lo del café, pero no han abandonado México y México no va a dejar de apoyar a Nestlé .

Ya no se podía sostener el mismo régimen caduco, de corrupción, de injusticias, de privilegios , subrayó el mandatario.

Veracruz, Ver., El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país está cambiando y que aunque algunos no comparten las decisiones de su gobierno, “si no se hubiese actuado como lo estamos haciendo estaríamos inmersos en una profunda crisis de ingobernabilidad.

Algunos no comparten su proyecto, admitió, pero era justo, necesario, indispensable llevar a cabo un cambio, una transformación en el país. Si no se hubiese actuado como lo estamos haciendo, estaríamos inmersos en una profunda crisis de ingobernabilidad... Ya no se podía sostener el viejo régimen caduco de corrupción, de injusticias, de privilegios .

Desde el patio principal de la fábrica, el titular del Ejecutivo federal presumió que pese a la crisis mundial, precipitada por la pandemia y la guerra en Ucrania, el peso mexicano es la moneda nacional que menos se ha depreciado con respecto al dólar, y que México se consolida como un país de oportunidades.

López Obrador expresó que en la actualidad la nación recibe una inversión extranjera histórica.

En su intervención en la ceremonia, Fausto Oliveira Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, destacó que la fábrica contó con una inversión de 340 millones de dólares.

Entre los asistentes a la inauguración había una comitiva de 45 empresarios de Veracruz y Ciudad de México, la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la titular de Economía, Tatiana Clouthier, y apenas un puñado de productores de los 85 mil cafeticultores en México con los que tienen alianza.

Oliveira aseguró tener una enorme confianza en el actual gobierno y que invertirán más que en otros sexenios. Serán 640 millones de dólares.