A 10 años de su partida, nos hace falta la visión de Jorge Legorreta

H

ace 10 años, 17 de julio de 2012, Jorge Legorreta falleció: arquitecto, sociólogo, urbanista, planificador urbano, profesor-investigador, cronista de la Ciudad de México, columnista en diversos medios impresos, conductor y colaborador de televisión y radio, delegado en Cuauhtémoc (1997-2000) y agregado cultural de México en Egipto (2002-2004).

Su investigación versa, principalmente, en la cuenca de México (molcajete, le llamaba): desde los efectos sociales y ambientales de la expansión metropolitana, hasta la historia de la gestión del agua; pasando por la autoconstrucción de vivienda, el transporte y el disfrute en la ciudad. Fue tan vasta su obra que la Universidad Autónoma Metropolitana publicó dos libros después de su muerte: uno sobre los murales en la Ciudad de México y otro sobre la importancia de la chinampa.

Es indispensable que toda autoridad revise su producción académica para darle un cause equitativo a nuestra ciudad.

Como diría el doctor Iván Restrepo: en tiempos en que el país necesita del conocimiento y el consejo de personas apasionadas con su trabajo, competentes y honradas, cómo no lamentar la muerte de Jorge Legorreta , La Jornada, 18/7/12.

Rodrigo Oropeza Uribe

Sobre el quehacer de las monjas y la situación que se vive en Nicaragua

La compleja situación que vive Nicaragua, cuya principal información nos llega de agencias estadunidenses o de detractores internos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encubre situaciones que no siempre son tan inocentes. El artículo titulado El miedo a las monjitas , de Carlos F. Chamorro, publicado por este diario el 15 de julio, no puede generalizar la acción de religiosas, porque en esa creencia, por fortuna, hay de todo, pero sí tener presentes hechos históricos irrebatibles cuando está la lucha por el poder de por medio. El 17 de julio de 1928 fue asesinado en México el revolucionario Álvaro Obregón por José León Toral, apoyado en la instigación del crimen por la monja Concepción Acevedo de la Llata, la famosa madre Conchita. En 1986 me hospedé en Roma, en una pensión de monjas, cuya responsable, la madre Carmen, había vivido en Chile y recuerdo el horror que viví cuando me recalcaba el placer que había expresado su organismo monjil con el golpe de Estado de Augusto Pinochet y la muerte de Salvador Allende; la Iglesia católica apoyó ese golpe. No se puede generalizar, pero en Nicaragua detrás del cuestionado Ortega, va la defenestración del FSLN, que hizo una revolución.

Tere Gil

AMLO gana respeto para México, opina

La estabilidad política, económica y social de México permitió al artífice intelectual de la proeza, Andrés Manuel López Obrador, hablar de igual a igual con su homólogo Joe Biden, cabeza de gobierno de la nación más poderosa y agresiva del momento, llevando a buen puerto la delicada agenda bilateral: soberanía, migración e hidrocarburos.