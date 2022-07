Desde su retiro en 2016, Pineda ya había visualizado su futuro en el futbol estadunidense. Todo son emociones , asegura, con los recuerdos de su etapa como jugador. Mundialista en Alemania 2006, el ex mediocampista atraviesa su segunda temporada al frente del Atlanta, rodeado de mexicanos que no encontraron lugar en la Liga Mx.

De tener 12 equipos en 2006, la liga estadunidense anunció que en 2023 crecerá a 30 debido a nuevas inversiones. Como parte de ese cambio, los clubes hoy muestran otra cultura para contratar jugadores franquicia. Ya no llegan veteranos de 35 años o más –expone Pineda–, sino que apuestan por jóvenes para promoverlos, trabajarlos y venderlos a Europa y en diferentes países.

Fundada en 1993, la MLS trabaja de manera conjunta con la Asociación de Jugadores, encargada de negociar con los directivos los derechos y obligaciones de sus agremiados, además de fondos de retiro. Ex elementos como Claudio Suárez, que colgó los botines en 2010 con Chivas USA, gozan aún de ese beneficio. Incluso si ya no puedes jugar, la MLS te mantiene de por vida , reveló el ex capitán del Tricolor en 2016, en una declaración que no pierde vigencia.

Pineda (19 de octubre de 1982, Pátzcuaro, Mich.) entiende que hacer carrera en Estados Unidos tiene esa clase de privilegios, pero prefiere pensar en su presente con el Atlanta. Con un plantel multicultural, el estratega mantiene a su equipo en la décima posición de la Conferencia Este con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas. Seis de sus 28 goles los hizo el ex delantero de Chivas, Ronaldo Cisneros.