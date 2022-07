G

ustavo Patiño fue uno de los mejores jugadores de futbol americano en México y sus laureles los consiguió al frente del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo laboró en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno de los empleados de ésta me contó que el futbolista le había dicho que es mejor no comprarse un Vocho porque entonces entran los deseos irrefrenables de poseer un Rolls Royce, Gustavo proclamaba que mientras más se tiene más se quiere. Es muy fácil demostrar que la mayoría de las personas acaudaladas anhelan compulsivamente acrecentar sus bienes y sus cuentas bancarias. Aunque en todas las sociedades existen sentimientos de posesión, es en la capitalista donde se ubica a las personas con mayores fortunas, como los grandes winners; los clasemedieros valemos, pero no demasiado y los pobres pueden ser incluso desechables. No se trata de una predisposición orgánica, sino de la lógica del capital, ya que en la sociedad basada en el lucro lo que se legitima como válido es ante todo lo que ofrece ganancias materiales.

Una consecuencia de este modo de pensar es la gestación de diversos odios; se repele briosamente a quien ose criticar este tipo de ambiente, tan apreciado por los Ford y los Rockefeller. Y como me expresó una vez el jefe de mi padre en la embajada de México en Italia, Ramón Beteta: Yo soy bastante feo, pero desde que soy millonario muchas mujeres me confunden con Robert Taylor . Don Ramón no era una persona que odiara a mucha gente, pero muchos de sus émulos no dudan en cometer crímenes como los del 2 de octubre de 1968 y muchos otros fifis carecen de escrúpulos para castigar severamente la disidencia.

No es de extrañar el aborrecimiento de muchos magnates a los comunistas y anarquistas. Pero no sólo a ellos. Como señala John Barnes en su biografía de Eva Perón, en 1977 ella y su marido, Juan Domingo Perón, estaban muertos, pero además eran públicamente inexistentes. Si alguien era sorprendido escribiendo el nombre de Eva en las calles, era inmediatamente asesinado. Conozco bien a varios amigos y compañeros argentinos que me informaron que incluso nombrar a Eva en voz alta podía ser motivo de encarcelamiento y aplicación de torturas; uno de esos compañeros fue brutalmente golpeado por haber donado a otra persona el famoso libro de la señora Perón La razón de mi vida. Cuando Eva se enfermó del mal que le privó de la vida, sus enemigos fueron tan viles que escribieron en los muros de diversas ciudades y poblaciones el lema: Viva el cáncer.