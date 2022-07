Miguel Ángel Blanco era un joven concejal del PP en la localidad vasca de Ermua cuando, el 10 de julio de 1997, fue secuestrado por militantes de la organización independentista ETA. Dieron un ultimátum de 48 horas a las autoridades para que pusiesen fin a la política de dispersión de presos vascos, y al no obtener respuesta satisfactoria, mataron al edil el 13 de julio. La muerte de Blanco, de gran impacto, supuso un cambio de rasante en el marco con el que el gobierno español –en manos de un recién investido José María Aznar– encaró el conflicto vasco. El choque ya no era entre demócratas y violentos , sino que pasó a ser entre constitucionalistas (españoles) y nacionalistas (vascos) , lo cual abrió una época en la que todo lo vasco, desde una caja de ahorros a un periódico, resultaba sospechoso.

Cabe preguntarse, sin embargo, para qué se construye una memoria. Porque puede hacerse para la paz o para la guerra, para la superación de los motivos que crearon el conflicto o para su enconamiento . El derecho a la memoria es incuestionable, pero conviene no dejar su construcción en manos de pirómanos. Es material inflamable.

En España hay quien la quiere bien estrecha. Lasa y Zabala no tienen lugar en su memoria oficial, pero es que los nacionalistas vascos también molestan en la memoria de Blanco. Hace unos pocos años, un dirigente del PP abroncó a la izquierda independentista por acudir al homenaje al edil de Ermua. Dicen querer construir memoria, pero apenas logran cavar una trinchera.

Hay alternativa, puede preservarse una memoria propia reconociendo la ajena. La diputada independentista Mertxe Aizpurua lo ensayó esta misma semana, reivindicando la cesión del palacio de La Cumbre, pero acercándose también al dolor de las víctimas de las acciones de ETA.

Sin embargo, a Felipe González, presidente durante la guerra sucia del Estado en el País Vasco, no le suena bien el pacto para convertir La Cumbre en un espacio de memoria. Tampoco al PP o a Vox. A España no le gusta mirarse en el espejo, ni abrir el armario donde guarda todo aquello que no cabe en su memoria oficial. Es de esas catacumbas inconfesables y jamás purgadas, por contra, de donde emergen luego criaturas de la calaña del ex comisario de policía José Manuel Villarejo, cuyas grabaciones con representantes de la clase política, empresarial y mediática española están poniendo patas arriba el mediocre stablishment local.

El escándalo de esta semana, al que se refirió también AMLO, han sido los audios de Villarejo con el presentador –sería excesivo llamarle periodista– Antonio García Ferreras, en el que éste se retrata, reconociendo como falsa una información sobre Pablo Iglesias y Podemos que luego publicó igualmente. Había sucedido antes con los independentistas vascos y catalanes. Es grave, pero no sorprendente. Villarejo, que empezó su andadura como policía en el País Vasco durante la dictadura, tiene un montón de medallas oficiales y ha hecho y deshecho a su antojo durante décadas. No harían mal los españoles en preguntarse qué clase de memoria es aquella que, como peaje, convierte en héroe de la democracia a un policía corrupto de origen franquista como Villarejo.