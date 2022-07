Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país no es autosuficiente en la producción de leche, de ahí el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la compra de 20 mil toneladas de ese producto en polvo y, con ello, mantener los bajos costos de Liconsa.

Garantizó que el pacto no afectará a los productores nacionales, como algunos de ellos han advertido. Se les va a seguir comprando la leche a un precio justo. Hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, o sea, no somos autosuficientes y no queremos que nos falte .

Durante la conferencia matutina de ayer, el mandatario fue interrogado sobre los señalamientos hechos por algunos productores de Jalisco y legisladores, en el sentido de que el acuerdo alcanzado con la administración de Joe Biden afectará a quienes producen leche en nuestro país.

El titular del Ejecutivo federal rechazó esas afirmaciones y argumentó que el acuerdo con los estadunidenses –que se cerró en su reciente visita a la Casa Blanca– es para completar el producto que se requiere y así mantener los precios bajos que se dan en las lecherías Liconsa, ubicadas en las colonias populares de muchas ciudades del país y donde se surten de ese alimento las familias con menores ingresos económicos.

–¿Se va a comprar lo que falta nada más? –se le preguntó.

–Sí, lo que falta, para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa –contestó.