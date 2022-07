Salud mental es tema de interés en nuestra sociedad, opina

elizmente, la salud mental se vuelve hoy tema de interés en nuestra sociedad. Al respecto –y en tanto usuario yo mismo de tal servicio institucional–, pido publicar dos reflexiones sobre ello:

1. Este ramo del bienestar requiere básicamente de una relación social tal que lo preserve. Señaladamente, prevenir la propia sociedad el crecimiento gozoso e impune de las formas de hostilidad que, de no hacerse, van minando la resistencia mental de la víctima e incluso del victimario: burla, odio, abandono, desprecio y tantas otras.

2. Se requiere difundir explicitando los –variados– rostros del mal, con la finalidad de que los integrantes de la ciudadanía nos miremos en el espejo . Desde todo ámbito, exponer no únicamente lo extremo de aquél como se acostumbra, sino conducta vista como normal exageración de carácter , pero que hacen presumir afectaciones. Ayudaría al trato natural entre los mexicanos.

Un enfoque político-educativo, digamos, para enfrentar los malestares del alma.

Raúl de la Torre Téllez

Sobre la jornada de oración por la paz

Celebran la CEM, de obispos, arzobispos y cardenales, la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores, en abierta oposición, a la estrategia de López Obrador abrazos, no balazos , que durante el inicio de la Jornada de oración por la paz, hayan orado más de 50 millones en esa dirección. Cincuenta millones equivalen a un poco menos de 50 por ciento de nuestra población total. ¿ Con tan extraordinaria respuesta, según sus organizadores, ¡Dios pacificará, definitivamente a México?. Videtur quod non, respondería Tomás de Aquino.

En efecto, nadie sabe, ni el clero, con cuántas jornadas de oración Dios se apiadaría, y a anihilar a cárteles. Les pregunto, ¿incluidos los colombianos? Con Lot, el número era de 10, luego, se redujo a cinco.

Parece que la CEM olvida la otra parte del mensaje divino: A Dios rogando y con el mazo dando . Pero, ¿no es eso, precisamente, abrazos, no balazos? Además de las oraciones, recomiendo a la CEM, Compañía de Jesús y CSM, tomar en cuenta lo que propondrá Petro, en Colombia, al tomar posesión de la Presidencia.

Segundo, volver a leer a Dumas en el Conde de Montecristo: donde el conde le pidió al demonio, ser la Providencia, Mefistófeles no apoyó. Pero sí, se instrumentó de la Providencia. Ello equivalió a inteligencia y voluntad.

E insisto en lo de Petro y lo de Montecristo, yo percibo a abrazos, no balazos . Lo que acontece es que nuestro rechazo a la obra de AMLO nos cierra ojos y oídos.

Rubén Mares G.

Plantea razones por las que Morena puede perder votos

Es congruente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al decir que ya no va a intervenir en política después de su mandato, sin embargo, veo un problema grave: los indecisos que no son morenistas, pero que apoyan las políticas de AMLO pueden no votar por Morena si los perfiles de futuros candidatos del partido no son congruentes con los de la Cuarta Transformación (4T).