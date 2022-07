Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. 20

Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, cuando restan siete semanas para el plebiscito ratificatorio de la Carta Magna acordada en la Convención Constitucional (CC), manifestó que si el 4 de septiembre gana la opción rechazo , deberá continuarse el proceso constituyente por un año y medio más para alcanzar otra propuesta.

Boric, hablando en el matinal del canal Chilevisión y al contestar una pregunta acerca de la compleja situación económica –desaceleración, 12.5 por ciento de inflación interanual y 6 por ciento durante 2022, deterioro de los salarios reales, 30 por ciento de caída del precio del cobre (el principal producto de exportación de Chile) y una acelerada depreciación de 15 por ciento en las últimas dos semanas–, sorprendió al abordar el tema constitucional.

“No tener certeza de lo que pasará en un mes y medio influye en la incertidumbre. Y es legítimo apoyar cualquiera de las opciones, Apruebo o rechazo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar el día después. Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución (…) escrita por un órgano especialmente electo para ese fin. Por lo tanto, de ganar la alternativa ‘rechazo’, vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más”, afirmó.

Si se impone el no a la nueva Carta Magna tiene que haber un nuevo proceso constituyente , insistió el gobernante, para lo cual deberán elegirse nuevos convencionales, porque ese es el camino que decidió votar Chile el 25 de octubre de 2020.