Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. 5

El último álbum de la banda uruguaya El Cuarteto de Nos es Lámina once, material en el que Roberto Musso intentaba condensar su inspiración lírica de escribir sobre canciones que tuvieran sí, la atmósfera de la pandemia, pero que no específicamente tocaran el tema , explicó en entrevista. Dentro de las ocho piezas se tocan temáticas como la polarización y la radicalización del pensamiento en medio de la contingencia sanitaria, cuanto más polarización, más radicalizados todos. Esa búsqueda de culpables siempre está en el lado contrario, no están los grises para echar culpas, y menos que menos la autocrítica , detalló el vocalista y guitarrista.

Al nuevo álbum de El Cuarteto también subyacen conceptos provenientes de la sicología, como la prueba de Rorschach, utilizada para evaluar la personalidad de los individuos. “Vi una especie de paralelismo o correlato con lo que estaba contando, como ese test que justamente intenta clasificarte con una determinada patología sicológica por simplemente ver cosas en las manchas, entonces me pareció interesante eso. Como en esta sociedad que estamos cada vez más condicionados a sacar conclusiones con muy poquitos datos. Como dice una canción: ‘sabemos casi nada de casi todo, y opinamos de casi todo sabiendo casi nada’”, explicó Musso.

Con eso en mente, el músico pensó a un personaje que cantara sin poder ver nada en ninguna de las diez láminas del test, y así surgió el sencillo Rorschach, junto con la identidad visual del álbum. Lámina once sería la lámina siguiente, que es la inexistente en realidad , señaló el uruguayo, “hay muchos caminos que conducen a Rorschach”.

El disco pudo lograr una forma conceptual diversa gracias al tiempo que los músicos tuvieron que pasar en casa. Soy súper rutinario, muy esquemático, y solamente puedo componer aquí en Uruguay , admitió Musso, el tiempo de componer canciones es acá, y ese tiempo se multiplicó; esa es la verdad .

Además de poder trabajar en Lámina once durante un tiempo particularmente largo, debido a las acostumbradas giras de la banda, Roberto también fue capaz de estar con su familia. Con todo lo negativo que tuvo la cuarentena, si puedes poner algo de lo positivo; que quizás es mínimo con todo el desastre que fue y que va a ser , aclaró. Entre esos momentos, el músico destaca el poder ser padre de una hija a la que finalmente tuvo oportunidad de ayudar en la escuela.

