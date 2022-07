Reuters y De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. 15

Rusia bloqueará la venta de las filiales de bancos extranjeros en el país mientras las instituciones financieras rusas en el extranjero no puedan funcionar con normalidad, declaró ayer el viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev.

Hasta que no mejore la situación, no autorizaremos la venta de las filiales de bancos extranjeros y de sus activos en Rusia , dijo Moiseev a Interfax. El funcionario no descartó que eventualmente el Ministerio de Finanzas ponga las filiales extranjeras bajo el control de las instituciones financieras estatales, informó la agencia RIA.

En Estados Unidos, las ganancias de los grandes bancos siguen hundiéndose por las alertas de recesión. Citigroup reportó un descenso de 27 por ciento de las ganancias trimestrales. La caída fue menor a la esperada, ya que el banco aprovechó el aumento de la volatilidad del mercado y logró amortiguar una caída en la banca de inversión.

Como el banco más global de Estados Unidos, Citigroup se ha visto afectado por las sanciones contra Rusia tras su invasión a Ucrania. La institución financiera reveló que tiene una exposición de 8 mil 400 millones de dólares a ese país y por ello está evaluando sus opciones para salir de su negocio de banca comercial y de consumo.

Mientras tanto, Wells Fargo, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, reportó una caída de 48 por ciento en sus utilidades trimestrales, ya que reservó más fondos para cubrir posibles pérdidas de préstamos, mientras su negocio de créditos hipotecarios se vio presionado por la subida de las tasas de interés.