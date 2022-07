Karla Torrijos

Después de varios días de especulaciones, ayer se confirmó que, cedido por el club español Celta de Vigo, el futbolista mexicano Orbelín Pineda se integrará al AEK Atenas, equipo de la liga de Grecia, el cual es dirigido por su ex entrenador en Chivas Matías Almeyda.

“El RC Celta y el AEK Atenas han cerrado un acuerdo para la cesión por esta temporada del futbolista mexicano Orbelín Pineda, quien llegó al conjunto celeste en el pasado mercado de invierno.

El club quiere desearle al internacional mexicano el mayor de los éxitos durante esta temporada en el cuadro griego , anunció en redes sociales la escuadra ibérica.

El ex jugador de Cruz Azul señaló que en su incorporación al conjunto griego pesa que no sería capaz de declinar una invitación de Almeyda.