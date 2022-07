▲ Apenas van dos partidos, no se puede decir que ha sido un mal inicio de torneo, atajó críticas el timonel. Foto Atlas FC

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022

Diego Cocca, técnico del Atlas, actual bicampeón del futbol mexicano, descartó ajustar su estilo de juego ante la falta de triunfos en el presente torneo Apertura 2022, y aseguró que esta situación no es una razón para alarmarse, pues consideró que retomar el ritmo sólo es cuestión de tiempo.

Luego de dos fechas disputadas en el presente certamen, el conjunto rojinegro acumula un empate sin goles ante el América, y una derrota (3-2) contra el Toluca, por lo que ocupa el lugar 14 de la clasificación general, con sólo un punto de seis posibles.

“No creo que debamos cambiar na-da, sino volver a tener nuestra identidad a su máximo potencial, y para eso no hay otra cosa que tiempo.

Dicen que estamos teniendo un mal inicio de torneo, apenas van dospartidos. Evaluando todo, no me preocupa, veo al equipo con mucha predisposición y compromiso. Más bien me ocupa trabajar día a día para volver a tener esa identidad que nos ha marcado y dado buenos resultados , señaló ayer en conferencia virtual previa al partido de hoy ante Cruz Azul en el estadio Jalisco.

Recordó que tras llegar a la final del torneo anterior, el plantel no ha tenido tiempo de preparación, por lo cual, no le resulta extraño tener dichos resultados en las primeras jornadas del actual certamen.

“Hay que entender el contexto, no tuvimos tiempo para trabajar, nos pasó lo mismo el semestre anterior, volvimos de las vacaciones, que sólo fueron dos semanas, y empezamos a entrenar con un desgaste muy fuerte por la liguilla.