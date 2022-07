De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. 9

Kimberly García conquistó la primera medalla de oro para Perú en un Mundial de Atletismo con su espectacular e inesperado triunfo en los 20 kilómetros marcha femeninos en la jornada inaugural de Eugene 2022, donde Alegna González fue la mejor entre los cinco marchistas mexicanos al concluir en el séptimo lugar.

Aunque no era considerada una de las grandes favoritas, la peruana estuvo en las primeras posiciones de la prueba desde el principio y lanzó su ataque definitivo a cuatro kilómetros del final para ganar con un tiempo de 1:26.58 horas, y terminar con la hegemonía de las competidoras chinas en citas globales.

Esta medalla la he soñado desde muy pequeña y se la dedico a mi país, a todo Perú , declaró una radiante García tras inaugurar el medallero de su país en la historia de los mundiales de atletismo, con la primera presea en la edición 2022 que se disputa en la ciudad estadunidense de Eugene, Oregon.

La polaca Katarzyna Zdzieblo (1:27.31) y la china Shijie Qieyang (1:27.56) obtuvieron la plata y el bronce.

La implacable actuación de García sobrepasó a favoritas como Qieyang, plata en el pasado Mundial de Doha 2019, la también china Hong Liu, tricampeona mundial, ayer quinta con 1:29.00, y la española María Pérez, quien fue descalificada en el kilómetro 14.

Fue una dura prueba para Alegna González, la mejor carta de la marcha mexicana, quien cruzó la meta en el séptimo puesto con 1:29.40, casi tres minutos después de la campeona.

Intenté arriesgarme, hacer una estrategia diferente a la de otras competencias. Los primeros cinco kilómetros batallé con un dolor de espinilla, y en cuanto se terminó intenté dar un jalón y parecía que todo iba bien, hasta que empecé a tener dificultades en la competencia, que fue muy larga, muy dura y pusieron un ritmo muy rápido , explicó la andarina, quien llegó a colocarse cuarta en el pelotón puntero.