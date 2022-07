Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 16 de julio de 2022, p. a12

El nuevo disco de Gal Costa es una celebración de la vida.

Su título es la esperanza: Nenhuma dor.

Ningún dolor.

Versos del poeta Torquato Neto puestos en música por Caetano Veloso en 1967 dieron vida a Nenhuma dor, pieza incluida en el disco debut de ambos, Gal Costa y Caetano, titulado Domingo, donde aparece, en aquel año, la versión original de esta hermosa canción cuyo centro es el verso que dice: “Debemos seguir firmes en el camino que conduce a la ausencia del dolor (nenhuma dor)”.

A su vez, el tema central del nuevo disco de Gal Costa es el camino, entendido como una metáfora de la vida.

El camino, para los budistas, es el sendero del aprendizaje, el cultivo de la serenidad, que es la verdadera felicidad, de acuerdo con Matthieu Riccard, quien en su libro En defensa de la felicidad (editorial Urano) explica el concepto del camino.

En prácticamente todas las canciones del flamante disco de Gal Costa está la palabra camino y sus equivalentes.

Eligió 10 piezas que grabó, la mayoría de ellas, en la segunda mitad de los años 60, época donde todo nació: la revolución cultural jipi, la explosión del rock clásico, la lucha feminista.

El disco Nenhuma dor lo grabó Gal Costa el año pasado para festejar su cumpleaños número 75.

Es otro de los grandes discos grabados durante la pandemia. Mejor: a pesar de la pandemia.

Son 10 dúos con cantantes de gran celebridad y algunos de ellos en pleno crecimiento artístico.

En realidad, las modalidades de grabación de discos durante la pandemia no son tan diferentes a todas las que suelen utilizarse desde hace muchos años: cierto, normalmente los músicos involucrados se reúnen en un estudio de grabación, pero aún ahí mismo se separan en cubículos o gabinetes y además suelen grabar encima de las pistas grabadas con anterioridad: añadir voces, instrumentaciones, formar dúos.

Es el caso del nuevo disco de Gal Costa. Son 10 dúos que revisaremos a continuación:

El disco inicia con Avarandado, uno de los grandes clásicos fundacionales de Gal Costa que hizo con Caetano Veloso y en esta ocasión hace dúo con Rodrigo Amarante.

En ese primer track aparece el concepto del camino:

Cada palmera da estrada

tem uma moça recostada

uma é minha namorada

e essa estrada vai dar no mar

En cada palmera que hay en la calle (el camino) hay una chava inclinada, es mi enamorada y ese camino va a dar al mar. Y enseguida esa palmera vai fazer o sol levantar / vai fazer o dia nascer. Y esa palmera en la calle hará salir el sol y hará nacer el día.

Vamos andando na estrada

que vai dar no avarandado do

amanhecer

Caminemos el camino que conduce a la terraza del amanecer.

La siguiente pieza es otro clásico de Gal: Só Louco, de uno de los padres fundadores de la música brasileira: Dorival Caymmi (1914-2008), cantada a dúo con Chico da Silva.

Enseguida, el cantante Criolo entona con Gal la pieza Paula e Bebeto, y luego una composición de Antonio Carlos Jobim y Chico Buarque: Pois É, con la voz del portugués Antonio Zambujo.

Otra impronta: Me Bem, Meu Mal, esta vez a dúo con Zé Ibarra, cuyo primer verso habla también del camino: Voce é meu caminho / meu bálsamo benigno / meu signo, meu guru / porto seguro onde euo vou ter.

El track 6 es brutalmente bello: Juventude Transviada, con un gigante: Seu Jorge, nacido en favela y convertido en semidios por la profundidad cavernosa de su canto. Las notas más graves de toda la música brasileña están en su garganta, en su corazón:

cada cara representa uma

mentira

nascimento, vida e morte,

quem diria

até sonhar de madrugada

uma moça sem mancada

uma mulher nao debe vacilar

El dúo de Gal Costa con Seu Jorge es de lo más hermoso de este disco muy hermoso. Tan hermoso, que recomiendo hacer una pausa y poner en YouTube las palabras mágicas siguientes: Seu Jorge The Blowers Daughter É isso Aí y encontrarán la música más hermosa ever: el gran maestro Damien Rice se sienta en un jardín, que así convirtieron el escenario, con su guitarra y junto a él Seu Jorge cierra los ojos como hace una divinidad para escuchar la pieza de Rice, The Blowers Daughter.

Seu Jorge, un ser hermoso física y espiritualmente, toma ahora la guitarra y canta É isso, versión en brasileiro de la pieza The Blower’s Daughter y esto tiene que ver con el disco que estamos reseñando hoy: Nenhuma dor, porque, como me decía mi querido amigo José Emilio Pacheco ( por favor, Pablo, por favor, no me digas maestro, yo soy tu amigo, Pablo, yo soy tu amigo ), en poesía no hay traducción, hay versión. Y esa enseñanza me acompaña para siempre.

Canta Damien Rice: I can’t take my eyes off you. Canta Seu Jorge: Eu nao sei parar de te olhar.

Canta Damien Rice: And so it is the colder water / the blower’s daughter.

Canta Seu Jorge: É isso ai / um vendedor de flores / ensina seus filhos a escolher seus amores.

Sin que blowers sea flowers ni Rice hable de un vendedor de flores que enseña a sus hijos a escoger sus amores.

En poesía no hay traducción, hay versión, lo dijo José Emilio Pacheco, el gran autor de las versiones en español de los Cuatro cuartetos y La tierra baldía, de TS Eliot.

Palabras mayores en poesía.

Y esto nos lleva a una de las piezas más apasionantes, divertidas y profundas del nuevo disco de Gal Costa.

Hablamos de Negro amor, versión al portugués realizada por Caetano Veloso del poema It’s All Over Now, Baby Blue, que escribió en 1965 el hoy Premio Nobel de Literatura Robert Zimmerman para lo que fue su quinto disco de estudio: Bringing it All Back Home.

La versión de Caetano Veloso y Pericles Cavalcanti la grabó Gal Costa en 1977 como track 7 de su álbum Caras e bocas.

En el disco con el que celebró sus 75 años, Gal Costa hizo dúo a distancia con el gran Jorge Drexler y el resultado es muy divertido porque en la primera estrofa el uruguayo hace un dejo de manierismo que resulta muy humorístico, pues intenta imitar el cantadito, el habla cotidiana de los brasileiros y al mismo tiempo, sólo para conocedores, imita a John Lennon cuando en uno de sus discos contenidos en una caja conmemorativa de muchísimos discos con tomas desechadas, parodia a Bob Dylan en sus dejos y manierismos al cantar. De risa loca.

El track 9 del nuevo disco de Gal Costa es una delicia.

Cantan a dúo Gal Costa y Jorge Drexler:

As pedras do caminho, deixe

para trás

esqueça o mortos que eles não

levantan mais

o vagabundo esmola pela rua

vestindo a mesma roupa que

foi sua

risque outro fósforo, outra

vida, outra luz, outra cor

e não tem nais nada, negro

amor

Canta Dylan, en el original:

Leave your stepping stones

behind, something calls for you

forget the dead you’ve left,

they will not follow you

the vagabond who’s rapping

at your door

is standing in the clothes that

you once wore

strike another match, go start

anew

and it’s all over now, baby blue

Lo dijo José Emilio Pacheco: en poesía no hay traducción, hay versión.

Y por eso podemos decir que el track 7 del nuevo disco de Gal Costa, Baby, dice en un momento dado:

voce precisa

não sei, leia na minha camisa

baby, baby, I love you

Cuya versión podemos armar tranquilamente así: Te amo. Una camiseta que diga .

Y llegamos a la pieza más hermosa del disco: Nenhuma dor, cantada a dúo con Zeca Veloso, cuya voz cercana a contratenor recupera la voz que tenía Gal Costa a la edad en que grabó esa canción con los versos del poeta Torcuarto Neto al que puso música Caetano Veloso en 1967:

Minha namorada muito

amada

É preciso, ó doce namorada

seguirnos firmes na estrada

que leva a nenhuma dor

Amada mía, muy amada, dulce amor, caminemos juntos el camino que nos lleva a la ausencia del dolor.