Con la seguridad provista por las legendarias Panteras Negras (y la esporádica presencia de algunos policías blancos evidentemente aterrados), el festival se desarrolló básicamente en paz y calma, y los fuegos de artificio ocurrieron (¡y vaya que ocurrieron!) sobre el escenario, donde además de música de primer orden se escucharon numerosos llamados a la organización y a la resistencia, no siempre pacífica. Una de las muchas virtudes de Summer of Soul es que en su proceso de edición (que debió ser agotador) se consiguió un muy buen balance entre lo testimonial y lo musical, lo que da al filme una atractiva fluidez.

Pero por encima de todos sus demás valores raciales, culturales, políticos, religiosos y sociales, que son muchos, Summer of Soul tiene un soundtrack formidable de principio a fin, en el que cada pieza, cada compás, cada nota, representan música potente, entrañable, expresiva, de alto nivel. Como prueba mínima (porque hay que verlo y escucharlo), una lista parcial de quienes ahí tocaron y cantaron incluye a Stevie Wonder, The Chambers Brothers, BB King, Herbie Mann, The 5th Dimension, The Edwin Hawkins Singers, The Staples Singers, The Voices of Faith, Mahalia Jackson, Ben Branch, David Ruffin, Gladys Knight and The Pips, Sly and The Family Stone, Mongo Santamaría, Ray Barretto, Dinizulu, Sonny Sharrock, Max Roach, Abbey Lincoln, Hugh Masekela y Nina Simone. Si me fuera necesario elegir un par de momentos únicos entre toda esta música formidable, serían, por un lado, la interpretación de Acuario/Deja que el sol entre, del legendario musical Hair, por The 5th Dimension, que fue una inyección masiva de nostalgia directa a mi torrente sanguíneo y, por la otra, BB King interpretando Why I Sing the Blues, compacto y emotivo resumen de todo el asunto.