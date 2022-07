David Brooks

Viernes 15 de julio de 2022, p. 15

Nueva York., Los abogados defensores de Genaro García Luna solicitaron que el juez rechace evidencia irrelevante y sin credibilidad de dos testigos –un informante en la misma prisión y una periodista mexicana– que los fiscales desean incluir en el eventual juicio del ex secretario de Seguridad Pública de México programado para octubre.

El equipo de abogados defensores, encabezado por César de Castro, argumenta que permitir esta evidencia en el juicio tendría un impacto de prejuicio entre el jurado, ya que su único propósito es intentar demostrar el carácter malo del señor García Luna .

Al refutar la credibilidad de lo que los fiscales presentaron como un informante dentro de la prisión, sin identificarlo, que podía demostrar que García Luna estaba interesado en aceptar la ayudade integrantes de la mafia rusa para intimidar a posibles testigos en su contra, los abogados defensores revelan que se trata de un tal Ruslan Mirvi, quien estaba encarcelado en la celda adjunta por ser un pornógrafo infantil.

Según la defensa, Mirvi ofreció colaborar con los fiscales en obtener evidencia de que García Luna era capaz de buscar intimidar a testigos potenciales a cambio de una reducción de la larga condena que le esperaba. El gobierno le puso un micrófono oculto que grabó más de 500 horas de conversaciones entre ambos reos, pero la defensa argumenta que sólo hay dos minutos en donde parece que Mirvi logra que García Luna hiciera algún comentario con que se incrimine, y que ese fragmento no contiene evidencia deque su cliente tenía la intención de buscar apoyo para intimidar a testigos.

En torno a la evidencia de una segunda testigo no identificada que los fiscales desean usar para demostrar que ex funcionario mexicano tiene un historial de amenazar a periodistas, la defensa supone que se trata de Anabel Hernández, cuya acusación de que fue amenazada por alguien a nombre de García Luna ha sido investigada y descartada como no creíble .

En la petición al juez, la defensa acusa que Hernandez empezó a escribir sobre García Luna en un libro en 2007 y “ha continuado su vendetta personal en la prensa durante años”. Agrega que la periodista ha estado acusando a los líderes del gobierno mexicano de trabajar para los cárteles durante múltiples administraciones hasta hoy día.

Escriben que “después de que Hernández afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido están apoyando al cártel de Sinaloa, la senadora mexicana Citlalli Hernández describió el trabajo de Anabel Hernandez como ‘escribiendo chismes sin rigor’”.